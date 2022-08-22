Yağ Bezesine İyi Gelen Şeyler ve Doğal Çözümler: Yağ Bezesine İyi Gelen Yağlar, Bitkiler ve Yiyecekler

Yağ bezesine iyi gelen şeyler ve doğal çözümler 0:00 / 0:00

Eğer yağ bezesi çıktıysa ve bunu geçirmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Yağ bezesine iyi gelen şeyler ve doğal çözümler neler? Şimdi sizlere yağ bezesine iyi gelen yağlar, bitkiler ve yiyecekler hakkında bilgi vereceğiz. Sonrasında bunları hemen uygulayabilirsiniz. İşte bütün detaylar…

Yağ Bezesine İyi Gelen Yağlar ve Bitkiler

İyi huylu yağ bezeleri lipom olarak da bilinir. Bazıları büyümeye devam ederken bazıları sabit bir şekilde kalırlar. Ama her türlü vücuttan alınmaları gerekir. Zararsızlardır ama yine de ilerleyen zamanlarda rahatsızlık vermeye başlarlar.

Şimdi sizlere yağ bezesine iyi gelen şeyler hakkında bilgiler aktaracağız. Öncelikle yağ bezesine iyi gelen yağlar hangileri bir bakalım:

Aloe vera jeli… Bildiğiniz üzere aloe vera jeli çok fazla hastalığa ve cilt sorununa iyi geliyor. İşte faydalarından bir tanesi de yağ bezesini geçirmektir. Bu jeli bezenin olduğu bölgeye uygulayın. Zamanla bezenin küçülüp yok olduğunu göreceksiniz.

Bildiğiniz üzere aloe vera jeli çok fazla hastalığa ve cilt sorununa iyi geliyor. İşte faydalarından bir tanesi de yağ bezesini geçirmektir. Bu jeli bezenin olduğu bölgeye uygulayın. Zamanla bezenin küçülüp yok olduğunu göreceksiniz. Çay ağacı yağı… Bir diğer yağ ise çay ağacıdır. Aynı şekilde çok fazla soruna birebir çözümdür. Bir pamuk yardımıyla çay ağacı yağını yağ bezesinin olduğu bölüme sürmelisiniz. Böylece düzenli kullanımda yağ bezenizin küçüldüğünü göreceksiniz.

Bir diğer yağ ise çay ağacıdır. Aynı şekilde çok fazla soruna birebir çözümdür. Bir pamuk yardımıyla çay ağacı yağını yağ bezesinin olduğu bölüme sürmelisiniz. Böylece düzenli kullanımda yağ bezenizin küçüldüğünü göreceksiniz. Lavanta yağı.. İşte bu yöntem de oldukça faydalıdır. 1 tatlı kaşığı lavantayı alın ve 1.5 su bardağı kaynayan suyun içerisine atın ve 10 dakika daha kaynatın. Bu kürü süzün ve dinlendirdikten sonra tüketin. Zamanla vücudunuzun ihtiyacı olan direnci alacaktır ve bu sayede de bezeleri yok edecektir.

Buna ek olarak yağ bezesine iyi gelen bitkiler nelerdir? Cevap olarak şunu söyleyebiliriz: Bu yağların bitkilerini de kullanabilirsiniz. Yağ bezeleri sürekli çıkma eğilimindedirler. Tedavi etseniz bile başka bir yerde tekrar çıkabilirler. Bu yüzden sağlıklı yöntemler denemek sizin için daha iyi olacaktır.

Yağ Bezesine İyi Gelen Yiyecekler ve Doğal Çözümler

Peki yağ bezesine iyi gelen yiyecekler hangileri? Aslında yiyecek yerine hazırlanan kürlerinden bahsetmek daha doğru olacaktır. İsterseniz bal ve buğday karışımı yapabilirsiniz. Bu iki gıda da oldukça faydalıdır. Vücudun ihtiyacı olan vitamini almasını sağlar. Buna ek olarak sizlere yağ bezesi doğal çözümler ile ilgili önerilerde de bulunuyoruz. Okumaya devam edin…

Sarımsak kürü.. Sarımsaklar doğal antibiyotik olarak bilinirler. Bu sebeple de kullanıldığı zaman yağ bezelerini yok ederler. 2 diş sarımsağı dövün ve ezdiğiniz sarımsakları bir kavanoza kapatın. Sonra bu sarımsaklar üzerine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı zeytinyağı da ekleyin ve karıştırın. Ertesi gün kürünüz hazır olacak .

Sarımsaklar doğal antibiyotik olarak bilinirler. Bu sebeple de kullanıldığı zaman yağ bezelerini yok ederler. 2 diş sarımsağı dövün ve ezdiğiniz sarımsakları bir kavanoza kapatın. Sonra bu sarımsaklar üzerine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı zeytinyağı da ekleyin ve karıştırın. Ertesi gün kürünüz hazır olacak . Soğan kürü.. Aynı şekilde soğan da son derece faydalıdır. İbrahim Saraçoğlu da yağ bezesi için bu kürü öneriyor. Bir soğanı dört parçaya bölün ve kaynayan suyun içerisine atın. 5 dakika kadar kaynatın. Ardından ılıtın. Karışım ılıdıktan sonra süzün ve yemekten önce tüketin. Evet bunu tüketmeniz gerekiyor. Kısa sürede hemen faydasını göreceksiniz.

Yağ Bezesi Nasıl Geçer?

Aslında en çok merak edilen konu budur. Yağ bezeleri nasıl geçer? Bu lipomlar sizlere önerdiğimiz kürlerle ve doğal çözümlerle kısa sürede geçebilirler. Ama bazen zararsız olsalar da yaptığınız hiçbir şey işe yaramaz ve bu yüzden de doktora gitmeniz gerekir.

Eğer lipomlar küçülecek gibi değilse ve daha çok büyüyorsa o zaman cerrahi müdahale ile alınması gerekir. Yağ bezelerini asla küçümsemeyin. İleride çok büyük sorunlara da sebep olabilirler. Hemen önleminizi alın.