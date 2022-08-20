Yağ Bezesi Neden Olur ve Nasıl Geçer? Vücutta Yağ Bezesine Ne İyi Gelir?

Yağ bezesi neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Yağ bezeleri her yaşta kişide herhangi bir sebepten dolayı oluşabilir. Bu durumda da yağ bezesi neden olur ve nasıl geçer soruları fazlasıyla merak edilir. Buna ek olarak sizlere vücutta yağ bezesine ne iyi gelir bundan da bahsedeceğiz ve doğru önlemleri almanızı sağlayacağız. İşte bütün detaylar için hemen okumaya başlayın…

Yağ Bezesi Nedir?

Yağ bezeleri lipom olarak adlandırılırlar. İyi huylu tümör olarak da bilinirler. Yağ bezeleri büyüyen yağlı kitlelerdir. Cilt ile altta yatan aks tabakasında yer alır ve yavaşça büyürler. İçerisinde biraz sertlik varken dışındaki deri yumuşaktır. Genel olarak yağ bezeleri zararsızdır ve ufak bir cerrahi operasyonla alınabilirler.

Yağ bezeleri hafif şişkinliklerle kendilerini belli ederler. Buna ek olarak ağrı da hissedebilirsiniz. Ele gelen bu şişkinlikler için doktora görünmenizde fayda vardır. Büyümeden alınırsa daha iyi olur.

Yağ Bezesi Neden Olur?

Yağ bezelerinin neden oluştuğu tam olarak belirlenememiştir. Çünkü her yaşta ve vücudun herhangi bir yerinde çıkarlar. Bundan dolayı da genel olarak ortaya çıkış nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Genetik faktörler

Fiziksel travmalar

Obezite

Glikoz intoleransı

Karaciğer hastalığı…

Yağ bezelerinin tedavi yöntemleri de oldukça kolaydır. Şimdi biraz da bu yöntemlerin neler olduğundan bahsedelim…

Yağ Bezesi Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Yağ bezelerinin çoğu iyi huyludur ve kanser eğilimi göstermezler. Ama bazı lipomlar ne yazık ki kanser riski de taşıyabilir ve büyümeye devam edenler varsa da çok tehlikelidir. Bu durumlarda hemen müdahale gerektirir.

O halde yağ bezesi nasıl geçer? Yağ bezesine ne iyi gelir? İşte cevapları:

Doktor önerisiyle yağ bezesi ameliyatı olabilirsiniz

O bölgeyi sıkmayın ve ellemeyin.

İlaç tedavisi uygulanabilir.

Bunların her birine de doktorunuz karar verir. Ama eğer lipomlar büyüme gösteriyorsa ya da bazı etkilere sebep oluyorsa bu durumlarda patoloji örneği istenebilir. Buradan parça alınır ya da ameliyat sonrası lipomlar patolojiye gönderilir. Buradan elde edilen sonuçlardan da lipomun iyi mi yoksa kötü huylu mu olduğu anlaşılır. Sürece ise bunun cevabından sonra karar verilir.

Yağ Bezesi Tedavisi

En yaygın yağ bezesi tedavisi yağ bezesi ameliyatıdır. Çok kısa süren bir cerrahi operasyonla lipomlar alınır. Bu bölge hijyenik olmak zorundadır. Bir süre sonra geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Peki ameliyat nasıl yapılır?

Öncelikle yağ bezenizin nerede olduğuna bağlı olarak ameliyat süresi de değişir.

Lipomun olduğu bölge anestezi uygulanarak uyuşturulur.

Sonrasında uyuşma gerçekleştiğinde o bölge cerrahi aletlerle açılır.

İçerisinden lipom çıkarılır.

Temizlenir ve dikilir.

Bir süre o bölgenin ağrısını hissedersiniz ama sonrasında geçecektir.

Bu durumda da şu merak ediliyor: Yağ bezeleri tekrarlar mı? evet ne yazık ki tekrarlama ihtimalleri vardır. Ameliyatla alınan bölgeden bir daha lipom oluşmasa bile başka yerde rastlayabilirsiniz. Ayrıca ameliyatlardan hemen sonra bir yan etki olarak küçük şişlikler de oluşabilir. Endişe etmeyin bunlar lipom değildir, sadece ameliyat kaynaklı bir ödemdir.

Bütün bu bilgilere dayanarak son bir not daha eklemek istiyoruz: Nasılsa zararsızdır diye düşünüp yağ bezelerini görmezden gelmeyin. Mutlaka erkenden önlemini alın ve onlardan kurtulun…