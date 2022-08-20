Siğil Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Siğile Ne İyi Gelir?

Siğil nedir, neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Zararsız ama bir o kadar da rahatsız edici olan siğiller bazen ağrıya ya da kaşıntıya sebep olabilir. Bu durumda da siğil nedir, neden olur ve nasıl geçer? Siğile ne iyi gelir? Bilmeniz gerekir. Böylece nasıl bir önlem almanız gerektiğini de biliyor olursunuz. O halde hemen detaylara geçelim ve öğrenelim..

Siğil Nedir? Neden Olur?

İnsan papilloma virüsü olarak bilinen belli bir virüs grubunun oluşturduğu iyi huylu cilt oluşumları siğil olarak adlandırılır. Elde, ayakta, yüzde hatta genital bölgelerde de çıkma ihtimali yüksektir. Ama merak etmeyin nerede çıkarsa çıksın çözümlerini bulmak da kolaydır. Sadece dikkatli ve sabırlı olmanız gerekiyor.

Peki siğil neden olur, sebepleri nelerdir?

Virüsler sebep olabilir

Ortak kullanılan ürünler

Temizliğe dikkat edilmemesi

Vücudun oluşturduğu mikroplar

İşte bu durumlar vücutta siğil oluşumuna sebep olur. Siğiller genelde benzer belirtiler gösterirler. Küçük etli yumrular şeklinde olabilirler, renkleri koyudur ya da beyazdır. Hemen tedavisinin yapılması gerekir.

Siğil Nasıl Geçer?

Peki siğil nasıl geçer ve siğile ne iyi gelir? İşte bu sorunun cevabı da oldukça önemlidir. Çünkü siğillerin bulaşmasına engel olsanız bile yine de vücudunuzdan kaynaklı bir siğil oluştuğunda hemen tedavisini uygulamanız gerekir. İşte uygulayabileceğiniz bazı çözümler:

Salisilik asit çözeltisi içeren ilaçların kullanımı Dondurma yöntemi Lazer yöntemi Cerrahi prosedürler

Evet bu yöntemlerin hepsi doktor kontrolünde olmalıdır ve onlar size doğru tedaviyi sunmalıdır. Az sonra detaylarından bahsedeceğiz ama şunu söyleyebiliriz: Siğillerin yayılması son derece tehlikelidir ve hemen doktora görünerek çözümünü bulmanız gerekir.

Siğil Tedavisi Nasıl Olur?

Siğil tedavileri için doktorlarınız en doğru yönteme karar verirler. Bunlardan birisi yazılan kremlerin ve ilaçların düzenli kullanımıdır. Eğer sürekli kullanırsanız kısa süre içerisinde siğilleriniz kuruyacaktır ve böylece yok olacaktır.

Diğer siğil tedavileri ise şu şekildedir:

Kriyoterapi: Bu yöntem siğil yakma operasyonu olarak bilinir. Belli aralıklarla siğillerinize dondurma işlemi yapılır ve zamanla bu bölgeler kurur. Böylece kısa süre içerisinde de siğillerinizden kurtulabilirsiniz. Cerrahi tedavi yöntemi: Uygulanan yöntemler işe yaramazsa o zaman cerrahi müdahale gerekebilir. Bu durumda da bölge lokal anestezi ile uyuşturulur ve cerrahi aletlerle, siğil çıkartılır. Sonrasında doğal olarak ağrı hissedebilirsiniz.

Siğillerin bu tedaviler dışında doğal çözüm yolları olarak önerilen tek bir seçenek vardır: İncir sütü. Eğer incir sütünü siğilin olduğu bölgeye sürerseniz birkaç kullanımdan sonra faydalı olduğunu görebilirsiniz.

Ama yine de şunu söylemek gerekir: En etkili çözümler doktor kontrolünde önerilen tedavilerdir. Çünkü vücudunuzun bağışıklık sistemine bağlı olarak gelişirler ve bu sebeple bağışıklık sisteminizi de güçlendirmeniz gerekir.

Siğil Tedavisi Süreci

Eğer kendiliğinden geçer diye düşünüyorsanız bu düşünceyi hemen aklınızdan çıkarın. Çünkü siğiller kendiliğinden geçebilecek rahatsızlıklardan değildir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Bir doktora giderek hangi tedavi yönteminin uygun olduğunun belirlenmesi gerekir. Sonrasında da uygun bir şekilde ilerleme yapılır ve siz de siğillerinizden kurtulmak için beklersiniz. Ayrıca size küçük bir uyarıda da bulunmak istiyoruz:

Siğilin olduğu bölgelerin hijyenine daha fazla dikkat etmelisiniz.

En ufak bir mikrop bile o bölgedeki siğilin yayılmasına sebep olabilir.

Düzenli olarak temizliğinizi yapın.

Bu tedavi yöntemleri kalıcı çözüm olabilir. Ama yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın.

Biraz sabrettikten sonra siğillerinizden kurtulacaksınız.