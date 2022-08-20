Nasıra iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Nasırlar, cildin sürtünmeye ya da baskıya karşı kendini koruma sebebiyle bir tabaka oluşturmasıyla ortaya çıkar. Şimdi hep birlikte nasıra iyi gelen şeyler neler bunlara bir bakalım… Ayrıca evde ve doğal nasıra iyi gelen yağlar, sabunlar, bitkiler hakkında da sizlere bilgi vereceğiz. İşte hemen öğrenmek için okumaya başlayabilirsiniz…

Nasırlar Neden Oluşur?

Öncelikle nasırların neden oluştuğunu bilmelisiniz ve önlemlerinizi de buna göre almalısınız. Bu sayede neye dikkat etmeniz gerektiğini daha iyi bilirsiniz:

Ayakkabıların yanlış seçilmesi

Dar ve sıkı ayakkabılar

Ayağın terlemesi ve hava almaması

Kazma kürek gibi malzemelerin kullanılması

Müzik aletlerinin düzenli kullanımı

Spor aletlerinin fazla kullanımı ve eldiven giyilmemesi

Gün içerisinde uzun süre ayakta kalma ve aynı çorabı giyme

Bu sebepler ayaklarda ve ellerde nasıra sebep olabilir. Eğer neden oluştuğunu biliyorsanız önlemlerinizi de ona göre almanız gerekiyor. Şimdi detaylara geçebiliriz.

Nasıra İyi Gelen Yağlar ve Sabunlar

Nasırlar oluştuğu zaman ciddi ağrılara sebep olabilir. Bu yüzden de ağrıları azaltmak ve şişliği indirmek için evde doğal yöntemler ararız. Şimdi sizlerle bu yöntemleri paylaşacağız. İşte nasıra iyi gelen şeyler arasında yerini alan yağlar:

Badem yağı: İçerisinde E vitamini bulunan badem yağı hem nasırlı bölgeyi yumuşatır hem de nemlendirir, bu sayede nasırları küçültür. Hint Yağı: Bu yağı su ile karıştırarak nasırlı bölgeye uygulamanız tavsiye edilir. Hint yağı, sert deriyi yumuşatır ve böylece nasırı küçültür. Çay ağacı yağı: Bir diğer önemli yağ da çay ağacı yağıdır. Antibakteriyel özelliğe sahip olan bu yağ da kısa sürede nasırınızı geçirecektir.

Peki temizlik ve hijyen ile ilgili olarak hangi sabunları kullanmanız gerekiyor? Şimdi biraz da bunlara bakalım:

Bıttım sabunu: Bakım isteyen ciltlerin ilk kullandığı sabunlardan birisidir. Cilt hastalıklarına da oldukça iyi gelir. Böğürtlen sabunu: Bu sabunu daha önce duydunuz mu? Böğürtlen sabunu cilt temizliği konusunda çok iyidir. Çam sabunu: Özellikle yağlı ciltler için kullanılan sabunlardan birisidir. Özellikle egzama ve nasır için kullanılır. Buğday sabunu: Nasır tedavilerinde kullanılması önerilen bir diğer sabun da buğday sabunudur. Ayrıca bu sabun el ve ayak çatlaklarına iyi geliyor.

Nasıra iyi gelen sabunlar ve yağlar işte bunlar. Ayrıca nasıra iyi gelen bitkiler hangileri, bu da merak ediliyor. Ama sizlere şunu söyleyelim: Bitkilerden ziyade nasıra iyi gelen karışımları ve yağları kullanabilirsiniz. Bu sayede de kolayca kurtulacaksınız.

Nasıra Doğal Tedavi Yolları Neler?

Ayaktaki nasır evde nasıl geçer bir bakalım… Uzmanlar ılık suda nasırlı ayağın 20 dakika bekletilmesini önerir. Bölgeyi yumuşakça ovun ve masaj yapın. Bu yöntemi haftada iki ya da üç kere yapın. Bunun dışında elma sirkesi de oldukça faydalıdır. Sirkeler asit içeriyor ve bu sebeple de nasırların küçülüp yok olmasına yardımcıdır. Elma sirkesine bir miktar su ekleyin ve karıştırın. Nasırlı bölgeyi de bu karışımda bekletin.

Aynı şekilde eldeki nasır evde nasıl geçer diye merak ediyorsanız da aynı yöntemleri uygulayabilirsiniz. Ama ek olarak nemlendiricileri kullanmayı da unutmayın. Eğer spor aletlerinden ya da kazma, kürek gibi malzemelerden dolayı nasır oluşmuşsa bunları kullanmadan önce koruyucu eldiven takmanızı tavsiye ederiz.