Nasır Neden Olur ve Nasıl Geçer? Elde, Ayakta Nasıra Ne İyi Gelir?

Nasır neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Nasırlar oluştukları zaman ağrı yaparlar ve büyüdükçe de bu ağrı artar. Peki nasır neden olur ve nasıl geçer? Elde, ayakta nasıra ne iyi gelir? Hep birlikte bu soruların cevaplarına bakalım ve hemen uygulamaya başlayalım.

Nasır Nedir? Neden Olur?

Detaylara geçmeden önce nasır nedir, onu açıklayalım. Ayakta çalışanların ve sürekli kapalı ayakkabı giymek zorunda kalanların yanı sıra sürekli elleriyle çalışan kişilerin en büyük sorunudur. Nasırlar cildin bir çeşit reaksiyonudur. Cilt, sürtünme ya da baskı yüzünden belli bir bölgenin tahrişinde kalınlaşarak tepki verir. İşte bu tepki de nasırdır…

Nasırlar ellerden ziyade ayaklarda görülür. Peki nasır neden olur?

Dar ve sıkı ayakkabıların giyilmesi

Topuklu ayakkabılar

Uzun süre ayakta durmak

Sürekli el işlerinin yapılması

Yanlış yürüyüş

Mesleki deformasyon

Ayakların aşırı terlemesi ve hava almaması

Gitar ya da keman çalanların parmak uçlarındaki travmalar

Obezite

Aşırı spor aleti kullanımı..

Bu durumları yaşıyorsanız ayağınızda ya da ellerinizde nasır görülmesi muhtemeldir. Ama merak etmeyin, hemen sizlere tedavi yöntemlerinden de bahsedeceğiz. Bu sayede çözüm uygulayarak kısa sürede nasırlarınızdan kurtulabilirsiniz. Okumaya devam edin.

Nasır Nasıl Geçer?

Öncelikle biraz düzenli tedbirlerden bahsedeceğiz. Bu yöntemleri uygulayarak yeni nasırları engellersiniz ve var olanları da yok edebilirsiniz. İşte nasır nasıl geçer sorusunun cevabı:

Ayaklarınızı havalandırın, nemlenmesini sağlayın.

Pamuklu çoraplar tercih edin. Çorap değiştirin.

Ayakkabı içerisine özel tabanlar kullanabilirsiniz

Ayak temizliğine dikkat edin.

Buna ek olarak A ve E vitaminleri de nasır oluşumunu engeller.

Koruyucu ekipmanlar kullanabilirsiniz.

Badem yağı gibi besleyici yağlarla masaj yapın.

Bunları düzenli olarak yaparsanız yeni nasır oluşumu engellenecektir. Aynı zamanda el temizliğinize, spor yaparken koruyucu ekipman kullanmaya çok dikkat etmelisiniz. Ancak bunları yaparsanız nasırları engelleyebilirsiniz.

Elde ve Ayakta Nasıra Ne İyi Gelir?

Az önce hem elde hem de ayakta nasır çıkacağından bahsettik. Şimdi ayrı ayrı bu nasırlara ne iyi gelir, bir bakalım. Öncelikle elde nasıra ne iyi gelir sorusunun cevabını verelim:

Badem yağı: Bu yağ ile nasırlı ele masaj yaparsanız en kısa sürede nasırlarınız küçülecektir ve yumuşayacaktır. İçerisinde bulunan E vitamini, bu konuda asıl yardımcı olan vitamindir. Nemlendiriciler: Doğal içerikli nemlendiriciler, nasırları yumuşatır. Çünkü nasır oluşumuna kuruluk da sebep olabilir. Her gün nasırlı yerlere nemlendirici krem sürmeniz gerekiyor. Sarımsak: Sarımsaklar da antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu yüzden nasırları hemen geçirebilirler. Nasırlarınıza sürerek uyuyabilirsiniz.

Bu yöntemler elde nasırları geçirir. Buna ek olarak ayakta nasıra ne iyi gelir sorusunun cevaplarını da hemen verelim:

Antibakteriyel kremler: İçerisinde anti bakteriyel özelliği bulunan kremler, düzenli kullanımda nasırları küçültür.

İçerisinde anti bakteriyel özelliği bulunan kremler, düzenli kullanımda nasırları küçültür. Domates kabukları: Nasır nasıl geçer İbrahim Saraçoğlu bu konuda ne diyor diye merak ediyorsanız işte cevabı budur: Domatesi öneriyor. Soyulan domates kabuklarını nasır olan yere kapatın. Sonrasında da burayı sarın. Bunu düzenli olarak yaptığınızda nasırlarınız geçecektir.

Nasır nasıl geçer İbrahim Saraçoğlu bu konuda ne diyor diye merak ediyorsanız işte cevabı budur: Domatesi öneriyor. Soyulan domates kabuklarını nasır olan yere kapatın. Sonrasında da burayı sarın. Bunu düzenli olarak yaptığınızda nasırlarınız geçecektir. Papatya suyu: Bir litre su ve papatya çayı… Bu ikiliyi karıştırın. Sonrasında ağrısının hafiflediğini ve nasırın geçtiğini fark edeceksiniz.

Gördüğünüz gibi nasırları geçirmek aslında çok da zor değildir. Sadece kürleri düzenli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Sonrasında bu sorundan kurtulabileceksiniz. Ama nasırlar geçtikten sonra da önlemleri almayı unutmayın!