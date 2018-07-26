Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı yaptığı açıklamada, yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Saygı, son yağmurların zamanlama açısından ayçiçeği başta olmak üzere birçok ürüne faydalı olduğunu ifade ederek, "Bu yıl çok yağışlı bir yaz geçiriyoruz. Buğday hasadı, Trakya bölgesinde tamamlandı. Ayçiçeklerde yağmurlarla birlikte güzel bir görünüm var. Geçen senenin buğday hasadı diğer yıllara göre çok verimliydi ama bu yıl verimler geçen yıla göre düşüktü. Ama çiftçiler buğdaydaki açığı ayçiçek ile telafi edecektir." dedi.

"AYÇİÇEĞİN SU İSTEĞİ DÖNEMDE YAĞIŞLAR OLDU"

Trakya bölgesinin ayçiçek üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Saygı, "Şu anda tek endişemiz normalin üzerinde gelişen ayçiçeklerinde fazla yağıştan dolayı yatma olabileceğiydi. Şu ana kadar olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz diye düşünüyoruz. Yağmurlarla birlikte ayçiçek verimleri yüksek olacak. Ayçiçek, yağ bitkisi olduğu için ne kadar sulanırsa o kadar verimli olur. Ayçiçeğinde tane ve yağ oranının verimi yağmura bağlı. Tam ayçiçeğin su istediği dönemde yağışlar oldu." diye konuştu.

Saygı, bu yıl buğdayda verim düşüklüğü yaşayan çiftçinin ayçiçek ile yüzünün güleceğini sözlerine ekledi.

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