Yağışlar Edirne'ye nefes aldırdı

Edirne Valisi Sezer, yağışlarla birlikte Kayalı Barajı’na yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandığını, Süloğlu Barajı’nda da su seviyesinde artış yaşandığını belirtti. Barajların doluluk oranlarının yüzde 80 seviyelerine ulaştığını ifade eden Sezer, bu durumun Edirne’nin içme suyu açısından sevindirici olduğunu söyledi. Yağışların özellikle Bulgaristan coğrafyasında etkili olduğuna dikkat çeken Sezer, bu durumun Arda ve Meriç nehirlerini beslediğini ancak nehir debilerinde endişe edilecek bir seviyeye ulaşılmadığını vurguladı.

Bulgaristan makamlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Sezer, baraj savaklarından kontrollü şekilde su bırakıldığını kaydetti. Muhtemel debi artışları dikkate alınarak Meriç Nehri üzerindeki kauçuk bent sisteminin tamamen açıldığını belirten Sezer, yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte bugün itibarıyla bentlerin yeniden kaldırılarak, su tutma işlemine geçileceğini ifade etti. Vali Sezer, yağışların genel anlamda kentte ciddi bir olumsuzluğa yol açmadığını, sadece bazı bölgelerde küçük derelerde taşkınlar yaşandığını ve bu durumun kısmen yollarda aksamalara neden olduğunu sözlerine ekledi.