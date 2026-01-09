Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yağışlar Edirne'ye nefes aldırdı

        Yağışlar Edirne'ye nefes aldırdı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, son günlerde etkili olan yağışların kentin içme suyu temininde kullanılan Süloğlu ve Kayalı barajlarını olumlu yönde etkilediğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 18:42 Güncelleme: 09.01.2026 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağışlar Edirne'ye nefes aldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Sezer, yağışlarla birlikte Kayalı Barajı’na yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandığını, Süloğlu Barajı’nda da su seviyesinde artış yaşandığını belirtti. Barajların doluluk oranlarının yüzde 80 seviyelerine ulaştığını ifade eden Sezer, bu durumun Edirne’nin içme suyu açısından sevindirici olduğunu söyledi. Yağışların özellikle Bulgaristan coğrafyasında etkili olduğuna dikkat çeken Sezer, bu durumun Arda ve Meriç nehirlerini beslediğini ancak nehir debilerinde endişe edilecek bir seviyeye ulaşılmadığını vurguladı.

        Bulgaristan makamlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Sezer, baraj savaklarından kontrollü şekilde su bırakıldığını kaydetti. Muhtemel debi artışları dikkate alınarak Meriç Nehri üzerindeki kauçuk bent sisteminin tamamen açıldığını belirten Sezer, yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte bugün itibarıyla bentlerin yeniden kaldırılarak, su tutma işlemine geçileceğini ifade etti. Vali Sezer, yağışların genel anlamda kentte ciddi bir olumsuzluğa yol açmadığını, sadece bazı bölgelerde küçük derelerde taşkınlar yaşandığını ve bu durumun kısmen yollarda aksamalara neden olduğunu sözlerine ekledi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dövme sildirmek isterken kabusu yaşadı: Elindeki dokular öldü

        Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Durumu anlattığı güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a "Çok ağrın varsa, eczaneden ağrı kesici al" önerisinde bulundu. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor