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        Yağışlar kuzeyde, sıcaklıklar artışta

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Temmuz ayının ilk gününde ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yerel sağanaklar beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 6 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 07:48 Güncelleme: 01.07.2025 - 07:48
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        Yağışlar kuzeyde, sıcaklıklar artışta
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artması, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

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        Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

        ANKARA °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

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