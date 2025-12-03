Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Yağlara veda ederken kaslarınızı korumak mı istiyorsunuz? Zayıflama sürecinde kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gerekenler

        Yağlara veda ederken kaslarınızı korumak mı istiyorsunuz? Zayıflama sürecinde kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gerekenler

        Kilo verirken güçsüzleştiğinizi, merdiven çıkarken daha çabuk yorulduğunuzu fark ediyorsanız sorun sadece yağ kaybetmiyor olmanız olabilir. Yanlış diyetler ve tek tip kardiyo, vücudun en değerli dokusu olan kaslardan da yemenize neden olabiliyor. Oysa doğru planlandığında yağ oranını düşürürken kasları korumak, hatta güçlenmek mümkün. Peki bu dengeyi nasıl kuracaksınız, hangi hatalardan uzak durmanız gerekiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:30
        1

        “Yaza kadar ne verirsem kârdır” diyerek yapılan sert diyetler, tartıda sevindirse de aynada sarkık ve güçsüz bir görüntüyle geri dönebiliyor. Çünkü hızlı kilo kaybı çoğu zaman su ve kas kaybı anlamına geliyor; bu da hem metabolizmayı yavaşlatıyor hem de toparlanmayı zorlaştırıyor. Uzmanlar artık odak noktasının “kilo” değil, “yağ–kas oranı” olması gerektiğini vurguluyor. Yağlara veda ederken kaslarınızı korumanız için dikkat etmeniz gereken temel noktaları sizin için derledik…

        2

        ZAYIFLARKEN NEDEN KAS KAYBETMEMEK GEREKİYOR?

        Kilo verirken tartıdaki rakama odaklanmak kolay; ancak asıl önemli olan, vücuttaki yağ–kas dengesi. Hızlı ve bilinçsiz kilo kaybı, yağla birlikte kas dokusunu da azaltabiliyor.

        3

        Bu da metabolizmanın yavaşlamasına, günlük enerjinin düşmesine ve yeniden kilo alımının kolaylaşmasına yol açıyor. Bu nedenle hedef, sadece “daha hafif” olmak değil, “daha fit ve güçlü” bir beden oluşturmak olmalı.

        4

        DOĞRU KALORİ AÇIĞI: AZ AMA SÜREKLİ

        Yağ kaybederken kas korumanın ilk adımı, abartılı diyetlerden kaçınmak. Çok düşük kalorili diyetler vücudu adeta “tasarruf modu”na alıyor; hem metabolizma hızı düşüyor hem de kas kaybı artıyor.

        5

        Genellikle günlük 300–500 kalorilik makul bir açık öneriliyor. Böylece vücut yağ yakmaya devam ederken, kas dokusunu koruyacak kadar enerji ve besin alınabiliyor.

        6

        YÜKSEK PROTEİN, DENGELİ TABAK

        Kasları korumak için protein alımı kritik. Protein, kas dokusunun onarımını ve yenilenmesini destekliyor, daha uzun süre tok tutuyor ve dinlenme hâlinde bile yakılan kalori miktarını artırabiliyor.

        7

        Sağlıklı bir zayıflama sürecinde, kilo başına yaklaşık 1,6–2 gram protein hedeflenebiliyor; bu değer kişiye ve sağlık durumuna göre değişebilir. Yumurta, yoğurt, balık, tavuk, baklagiller ve tofu gibi kaynakların gün içine yayılması önemli.

        8

        KASLARI KORUYAN ANTRENMAN STRATEJİSİ

        Sadece kardiyo yaparak kilo vermeye çalışmak, kas kaybı riskini artırabiliyor. Düzenli direnç antrenmanları (ağırlık, vücut ağırlığı egzersizleri, direnç bantları vb.) kas kütlesini korumanın en etkili yollarından biri.

        9

        Haftada en az 2–3 gün tüm vücut odaklı kuvvet antrenmanı; buna ek olarak 2–3 gün tempolu yürüyüş, bisiklet veya interval kardiyo, yağ kaybı için dengeli bir kombinasyon yaratıyor.

        10

        UYKU, STRES VE TOPARLANMA FAKTÖRÜ

        Kas sadece salonda değil, dinlenirken inşa ediliyor. Yetersiz uyku, iştah hormonlarını bozarak daha çok atıştırmaya ve yağ depolanmasına neden olabiliyor. Yüksek stres düzeyi de kortizol artışıyla kas yıkımını hızlandırabiliyor. Her gece 7–9 saat kaliteli uyku, haftada 1–2 tam dinlenme günü ve esneme/aktif dinlenme rutinleri, kas koruma planının önemli parçaları arasında.

        Kaynak: HealthLine, Shape, Times of India

