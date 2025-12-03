Yağlara veda ederken kaslarınızı korumak mı istiyorsunuz? Zayıflama sürecinde kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gerekenler

“Yaza kadar ne verirsem kârdır” diyerek yapılan sert diyetler, tartıda sevindirse de aynada sarkık ve güçsüz bir görüntüyle geri dönebiliyor. Çünkü hızlı kilo kaybı çoğu zaman su ve kas kaybı anlamına geliyor; bu da hem metabolizmayı yavaşlatıyor hem de toparlanmayı zorlaştırıyor. Uzmanlar artık odak noktasının “kilo” değil, “yağ–kas oranı” olması gerektiğini vurguluyor. Yağlara veda ederken kaslarınızı korumanız için dikkat etmeniz gereken temel noktaları sizin için derledik…