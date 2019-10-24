Yağlı ciltler için BB krem markaları tavsiye ve öneriler

Kozmetik ürün kullanımı için en önemli dikkat edilecek husus, cilt tipine uygun olanı seçmektir. Artık; kozmetik olarak birçok ürün bir arada her çeşit işlemi görmektedir. BB kremlerden bunlardan birisidir.

BB kremler; birçok ürünün pek çok özelliğini kendisinde toplayan kremlerdir. Nemlendirme özelliği bulunur, güneşten korunmayı sağlar, ciltte renklendirme yapar, yaşlanma belirtilerini kapatır ve beyazlatma özelliği gibi pek çok işe yarar. BB kremler yıllar öncesinde ameliyattan çıkan hastaların ciltlerindeki sorunların çözümü için kullanılmaya başlanarak; günümüzde daha da geliştirilerek birçok cilt için kullanılır hale gelmiştir.

Yağlı ciltler için kullanılan birçok markada BB krem bulunmaktadır. BB kremler cildin beslenmesini ve ayrıca renk tonuyla yni bir görünüm kazanmayı da sağlamaktadır. Sizlere bazı BBkrem markaları hakkında kısa bilgiler ve önerilerde bulunmak istiyoruz. Uygun olanını edinerek kullanmanız mümkün olacaktır.

Yağlı Ciltler İçin BB Krem Markaları Önerileri

Garnier Yağlı Ciltler İçin BB Krem; Doğal kapatıcı özelliği ile; yağlı ciltlerde sivilce oluşumunu da engelleyerek; cildin tüm ihtiyacını karşılamaktadır.

Missha Co Bo Yang BB Krem; Kapatıcı özelliği, sivilce oluşumunu engelleyici ve dış etkenlere karşı koruyucu özelliği olan bir kremdir.

Holika Holika Petit BB Krem; ciltteki nem dengesini koruyarak, cildin leke görünümünü azaltan, doğal ve hafif bir yapı yaratan özelliğe sahiptir.

Vichy Idealia BB Krem; yağlı ciltler için üretilmiş; cildin doğal rengini koruma özelliği olan, ciltteki lekeleri ve çilleri kapatma özelliği bulunan kaliteli bir BB kremidir.

BB Kremin Olumlu Etkileri