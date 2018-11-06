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Bir kapı kapanır, diğeri açılır derler. Sana kapattığım o kapıyla birlikte kendime bir kapı açtım. Sana olan öfkemde varsay ki kapının önündeki tozlar olsun. Kendime sözüm olsun seni hayatımdan süpürdüğüm gibi o tozları da süpüreceğim inşallah. Her kişinin sonu bahardır. Güneş elbet bana da doğacak, hissediyorum.