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"Pandemi bize daha da bir gösterdi ki her şey pamuk ipliğine bağlı ve iyilik yapmak aslında insana en yakışanı. Biz de 'iyiliği üzerine giy, sen de paylaş' dedik" sözleriyle projeye başlama sebebini anlatan Yağmur Tanrısevsin, şunları söyledi:

Başladığımız bu yolcukta destek olan herkese çok teşekkür ederim. Biz sanatçılar için topluma örnek olmak ve elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu. Zorlu hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirme fikri için gönüllü olarak bir şeyler yapmak bile insanı motive ediyor.

Projenin büyümesi ve genişlemesi için sosyal medya desteğinin çok önemli olduğunu ve bu zamana kadar önemli destek aldığını söyleyen Yağmur Tanrısevsin, "Çok güzel geri dönüşler almaya devam ediyoruz. Özellikle sosyal medyada Ahmet Kural ve Çağla Gizem'in, tasarladığım 2 tişörtü alıp birlikte giyip paylaşım yapmaları çok ses getirdi. Sadece sanat camiasından değil medyadan, akademisyenlerden, toplumun fikir liderlerinden de destek sözü alıyorum. Onlar da bu çağrıma cevap vererek, tasarladığım tişörtleri giyip paylaşacaklar. Bu beni daha da heyecanlandırıyor ve iyilik için daha bir motive oluyorum. İyilik kazansın!" dedi.