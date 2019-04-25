Olay, Seyhan İlçesine bağlık Sakarya mahallesi 55002 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkollü olan Ferhat T. ailesiyle tartışma başladı. Tartışma sonrasında Ferhat T.’in ailesi karakola giderek şikayetçi oldu. Bu sırada evde tek kalan Ferhat T. yanıcı madde dökerek evi ateşe verdi. Ailenin şikayeti üzerine Ferhat T.’yi evden almaya giden polis ekipleri evin yandığını gördü ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Oturduğu evi ateşe veren Ferhat T. polise yakalanmamak için evin giriş kısmında alevlerin yükselmesine rağmen saklandı. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ardından evin içerisine soğutma çalışması yapmaya giren itfaiye ekipleri evin girişinde saklanan Ferhat T.’yi dışarı çıkarttı.

Dumandan etkilenen Ferhat T. ambulansa bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalıştı ancak polis ve itfaiye ekipleri durumu engel oldu. Daha sonra gözaltına alınan Ferhat T. tedavisi yapılmak üzere Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.