UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'ye kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak UEFA ülke puanı sıralamasında çekiştiğimiz Norveç'in temsilcisi Bodo/Glimt, Konferans Ligi ilk maçında İtalyan ekibi Roma'yı 2-1 yenince yeni bir dibe daha vurduk. Sezonu ilk 15 içinde bitirme şansı kalmayan Türkiye Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın Norveç ekibi Bodo/Glimt'e yenilmesiyle sıralamada 20. sıraya gerilemiş olduk.

AVRUPA'DA ARTIK 4 TAKIM

Ülke sıralamasında 20. sıraya gerilememizle birlikte Türk kulüpleri Avrupa arenasına 4 takımla çıkabilecek. 2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

SON 31 YILIN EN KÖTÜSÜ

Böylelikle Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.