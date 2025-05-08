Yakup Sekizkök: İyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz

Galatasaray'ın başantrenörü Yakup Sekizkök, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda bulunan otelde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sekizkök, Galatasaray'da göreve başladığı ilk günden beri bu noktaya ulaşmayı hedeflediğini dile getirerek, "Özellikle bu yaz takımı kurarken ilk hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmaktı. Bu hedefe ulaştık. Buraya geldikten sonra da artık hedefi büyütmek gerekiyor. Takımımız da buna hazır. Oyuncularımız çok konsantre. İnşallah önce cuma günü kazanarak finale çıkacağız. Sonra da iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki herkesin motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Sekizkök, "Bu seviyedeki maçlar, bu tür organizasyonlar sporcular için doğal bir motivasyon kaynağıdır. ERA Nymburk serisindeki iyi oyunumuzdan sonra oyuncularımız gözünü kupaya dikmişti. Son birkaç haftadır tüm ilgimiz, odağımız, antrenmanlardaki konsantrasyon ve takım içi konuşmalarımız Dörtlü Final üzerineydi. Bu yüzden oyuncularım hazır. La Laguna Tenerife, çok tecrübeli bir ekip. Biz de enerjimizle yüksek tempolu maç çıkartıp kazanmaya çalışacağız. Kaptanımız Göksenin Köksal da takım arkadaşlarına beklentileri açıklamıştır." diye konuştu.