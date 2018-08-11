Rusya’ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan ve dünyanın en büyük adalarından biri olma özelliği bulunan Kotelny adasında mamut fosili bulundu.



İHA'nın haberine göre, Rusya’nın kuzeyinde bulunan Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Kotelyn adasında yerel halk tarafından bir iskelet bulundu. Yetkililere haber verilmesi üzerine burada araştırmalara başlandı. Yapılan araştırmada iskeletin bir mamuta ait olduğu tespit edildi. Yetkililer mamut iskeletinden aldığı örnekleri incelemeye alarak mamutun özellikleri hakkında bilgi edinecek. Yerel sakinler ise adanın birçok noktasında benzer iskeletlere rastlandığını iddia etti. Bahar ayında kazılara başlanacak.

174 MİLYON YILLIK DİNOZOR FOSİLİ BULUNDU

Yapılan açıklamada, Rusya’nın kuzeyindeki hava koşulları nedeniyle mamut iskeletinin bulunduğu noktada kazı çalışmalarına 2019 yılının ilkbaharında başlanacağı açıklandı. Bunun sebebinin ise kuzeyde hava koşullarının bahar aylarında daha sağlıklı olmasına bağlanıldı. Buna göre mamutun iskeleti 2019 yılında bulunduğu noktadan çıkarılacak, yerel sakinlerinin iddiasıyla adada bulunan birçok noktada fosil arama kazıları yapılacak.

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