Yakutistan nerede, hangi ülkede? Yakutistan nerenin, hangi ülkenin şehri?

Yakutistan, Sibirya bölgesinin en büyük federal birimlerinden biri olan geniş bir cumhuriyettir. Dünyanın en soğuk yerlerinden biridir. Coğrafi büyüklüğünün yanı sıra doğal kaynakları da ilgi çeker. Sahip olduğu sert iklim koşulları ile dünyanın benzersiz noktalarından biridir. Bulunduğu bölge, tarih süresince kültürel bir merkez olmuştur. Yakut yani Saha halkı, zengin mineral ve doğal kaynaklarıyla Rusya ekonomisine katkıda bulunur.

YAKUTİSTAN NEREDE?

Yakutistan nerede? Sibirya’nın kuzeydoğusunda, Rusya’nın Asya kıtasında yer alan bir bölgedir. Yakutistan, doğuda Çukotka ve Kamçatka, batıda Krasnoyarsk ve Irkutsk bölgeleriyle çevrili bir yerdir. Kuzeyde Arktik Okyanusu’na kıyısı vardır. Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alması nedeniyle hava oldukça soğuktur.

REKLAM

Sert iklimi, geniş toprakları ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan Yakutistan, Rusya ve dünya açısından stratejik açıdan önemlidir. Tarihi ve kültürel zenginliği ile birçok bölgeden ayrılmıştır. Burada yaşayan Yakut halkının gelenekleri ve modern Rusya ile birleştiğinde bölgeyi son derece değerli yapar.