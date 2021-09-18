'Yalancı' ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Show TV'nin Süreç Film imzalı heyecan uyandıran yeni dizisi 'Yalancı', güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici senaryosuyla seyirciyi soluk soluğa izleyecekleri bir hikayenin içine çekti.

Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

SOSYAL MEDYADA YER YERİNDEN OYNADI

'Yalancı' dün akşam yayınlanan ilk bölümü ile sosyal medyayı salladı! Başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve 'Yalancı' ayrı ayrı 3 hashtag ile aynı anda “Trending Topic” listesinde üst sıralarda yerini aldı. #Yalancı etiketi 20 saat 25 dakika, Burçin Terzioğlu 12 saat 10 dakika, Salih Bademci ise 5 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

DENİZ 'YALANCI' OLMADIĞINI İSPAT EDEBİLECEK Mİ?

İki taraf arasında çetin bir mücadele başlıyor. Deniz, kanıt bulunamaması sebebiyle zor durumda kalırken finalde büyük bir hamle yapıyor. Sosyal medyada Mehmet Emir'in yaptıklarını ifşa ederek sesini duyurmak için ilk adımı atıyor. Heyecan dolu birinci bölümde iki tarafın da yaşadıkları geceyi nasıl gördüklerini izlerken akıllarda tek bir soru var; "Kim yalan söylüyor?" Şimdi nefesler gelecek bölüm için tutuldu, Deniz mi doğru söylüyor yoksa Mehmet Emir mi?

Deniz'den büyük hamle;

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Heyecanla izlenen ilk bölümün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Gerilim dolu tanıtımda Deniz'in sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrasında hem kendisinin hem de Mehmet Emir'in zor anlar yaşadığı görülüyor. Mehmet Emir'in evine yapılan polis baskını dikkat çekerken heyecan yükseliyor. Şüpheler ve soru işaretleri giderek artıyor.

Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'Yalancı' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte 'Yalancı'nın 2. Bölüm Tanıtımı;