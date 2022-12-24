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Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

Heyecanla beklenen Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında Ferit eşi Seyran'ı geri almaya gidiyor. İşte, Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dolu anlar...

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  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Star TV ekranlarında her Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 14.bölüm fragmanı yayınlandı.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanında heyecan dolu anlar seyircilieri bekliyor.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Kazım'ın konuşmalarını sinirlenen Halis Ağa, Kazım'ı evden kovmuştu. 
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Halis Ağa'nın "Çöpleri kalmayacak" sözleri sonrası ortalık karışırken Kazım ve ailesinden kaldıkları evi boşlatmasını emreder.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Kazım, "O benim ayağıma gelecek, özür dileyecek" sözlerini kullanırken Hattuç hala sinirlenir.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Duydukları karşısında sinirlenen Hattuç hala bir hışımla Halis Ağa'nın karşısına dikildi.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Halis Ağa "Kazım'a söylediklerini bir de bana söylesene" diyerek Halis Ağa'nın odasına girer.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Halis Ağa, Kazımla bir araya gelmeyeceğini açıklar.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Hattuç hala duyduklarından sonra odayı terkeder.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Ferit, Seyran'ı almak için Kazım'ın evine gider ve "Karım nerede?" diye bağırır.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Seyran Ferit'e git derken, Ferit ise "Gideceğim ama seninle" sözlerini kullandı.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Seyran'ı eve getiremediği için göz yaşlarına boğulan Ferit kendisine "Sakin ol geçecek her şey" telkininde bulunur.
  • Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!

    Ferit'in odasına giren yengesinin şaşkınlığı Ferit'in bayılmış ya da intihar etmiş olabileceği olasılıklarını akla getirdi.

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