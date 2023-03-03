Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran’la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa’nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat’ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.