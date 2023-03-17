YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat’e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar. Seyran, Ferit’le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir. Ferit ve Gülgün; Zerrin’in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar.