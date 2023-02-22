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Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü, bir kez daha gündem oldu. İki haftadır birçok diziye ara verilmesi nedeniyle dizinin sevenleri için; Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu sorusunun cevabını bir araya getirdik...

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  • Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin bu hafta olup olmadığı şimdiden gündemde. İşte, Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı...
  • Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

    6 Şubat Pazartesi günü yaşanan ve ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından dizilere ara verilmişti. Söz konusu ara nedeniyle Yalı Çapkını dizisi de iki haftadır yayınlanmadı.

    Konuyla ilgili olarak müjdeli haber geldi. Star TV'nin sevilen dizisi, 24 Şubat Cuma günü izleyicileri ile buluşacak.
  • Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    STAR TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2023 CUMA

    07:00 STAR - NTV ORTAK YAYIN 

    09:30 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 

    13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 

    16:00 Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 

    17:30 DÜNDEN SONRA YARINDAN ÖNCE 

    18:15 STAR HABER 

    20:00 YALI ÇAPKINI (YENİ BÖLÜM) 
  • Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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