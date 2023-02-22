YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?



6 Şubat Pazartesi günü yaşanan ve ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından dizilere ara verilmişti. Söz konusu ara nedeniyle Yalı Çapkını dizisi de iki haftadır yayınlanmadı.



Konuyla ilgili olarak müjdeli haber geldi. Star TV'nin sevilen dizisi, 24 Şubat Cuma günü izleyicileri ile buluşacak.