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Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını finalde neler olacak ve bu akşam son bölüm mü?

Star TV'nin her Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan ve kısa sürede oldukça ilgi çeken dizisi Yalı Çapkını, final bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Söz konusu duruma ilişkin dizinin sevenleri, Yalı Çapkını bitiyor mu ve final bölümünde neler yaşanacak aramaları yapıyor. İşte, detaylar...

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  • Yalı Çapkını final mi yapıyor ve finalde neler olacak? Yalı Çapkını bitiyor mu ve bu akşam son bölüm mü?

    Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in yer aldığı fenomen dizi Yalı Çapkını'nın finali için geri sayıma geçilmiş durumda. Oldukça heyecanlı geçmesi beklenen finalin fragmanları ve özeti yayınlandı. İşte, bu akşam 20:00'de başlayacak 36. ve sezon finali olan bölümde yaşanacaklar... 
  • Yalı Çapkını final mi yapıyor ve finalde neler olacak? Yalı Çapkını bitiyor mu ve bu akşam son bölüm mü?

    YALI ÇAPKINI NE ZAMAN EKRANLARA DÖNECEK?

    Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Yalı Çapkını, bu akşam (9 Haziran Cuma) sezon finali yapacak.

    Kısa sürede büyük ilgi gören dizinin Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.
  • Yalı Çapkını final mi yapıyor ve finalde neler olacak? Yalı Çapkını bitiyor mu ve bu akşam son bölüm mü?

    YALI ÇAPKINI 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. 
  • Yalı Çapkını final mi yapıyor ve finalde neler olacak? Yalı Çapkını bitiyor mu ve bu akşam son bölüm mü?

    Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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