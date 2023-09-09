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        Haberler Magazin Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Star TV Yalı Çapkını 2. sezon yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

        Yalı Çapkını 2. sezon yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

        Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star TV'de yayın hayatına devam eden Yalı Çapkını dizisi sezon finali ile izleyicilere heyecanlı ve duygusal anlar yaşatmıştı. Dizi takipçileri yeni sezon tarihini araştırıyor. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:42
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        Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi izleyicilerin gündemdeki yerini koruyor. 36. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, 2. sezon fragmanı yayımlandı mı? İşte detaylar...

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        YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Star TV dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Yalı Çapkını'nın Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

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        YALI ÇAPKINI 2. SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

        Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı henüz yayımlanmadı. Ancak Yalı Çapkını'nda başrollerden biri olan "Seyran Korhan" karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, bir aksilik yaşanmazsa 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurdu.

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        YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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        Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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