Yalı Çapkını'nın Pelin'i aşka geldi! Buçe Buse Kahraman gizemli sevgilisiyle pozunu paylaştı!
Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in eski sevgilisi Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozunu paylaştı. Ünlü ismin aşk yaşadığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Pelin karakterini canlandıran genç oyuncu Buçe Buse Kahraman kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor.
Canlandırdığı karakter sebebiyle sık sık olumsuz yorumlar alan Buçe Buse Kahraman son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozunu yayınladı.
Geçtiğimiz aylarda ilişkisinin olduğunu verdiği bir pozla açıklayan ünlü isim sevgilisini gizemli tutmuş ve yüzünü göstermemişti. Buçe Buse Kahraman'dan sevgilisiyle yeni poz geldi.
Asansörde sevgilisi ile pozunu yayınlayan Buçe Buse Kahraman kısa sürede gündem oldu. Sevgilisinin yüzünü yine tamamen göstermeyen Kahraman, paylaşımında etiket yapmayı da tercih etmedi.
İşte Buçe Buse Kahraman ve sevgilisinin son pozu...