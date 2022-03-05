Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Yalnız Kurt 6. bölüm izle tek parça! Yalnız Kurt son bölüm izleme linki! Yalnız Kurt 6. son bölüm özeti
ABONE OL

Yalnız Kurt 6. son bölüm izle tek parça! Yalnız Kurt 6. bölüm özeti

Başrollerini Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay'ın paylaştığı Yalnız Kurt dizisi, dün akşam 6. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Davut'un Altay'a verdiği büyük görev damga vurdu. Peki, Yalnız Kurt 6. bölümde neler oldu? İşte Yalnız Kurt tek parça izleme sayfası...

Yalnız Kurt 6. bölüm izle tek parça! Yalnız Kurt son bölüm izleme linki! Yalnız Kurt 6. son bölüm özeti

Osman Sınav imzasıyla ATV ekranlarında seyirci karşısına gelen Yalnız Kurt dizisi 6. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. İlk bölümü 28 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen Yalnız Kurt dizisinin son bölümünde neler olduğu merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek izleyenler Yalnız Kurt 6. son bölümü araştırıyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm tek parça izle!

YALNIZ KURT 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur. İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Doğan ve Nizam gerginliği yükseldiği için yeni pazarlıkları doğurmaktadır. Bu pazarlıkları dikkatle takip eden Sare ve Altay yeni bilgiler dahilinde fırsatları değerlendirmektedir. Sare için ise bir anda ortaya çıkan sürpriz misafir her şeyi berbat edebilecek bir risk taşımaktadır. Altay'ın yaptığı doğru hamleler sonucu yeni hamle fırsatları doğar. Altay dikkatli olması gerektiğinin farkındadır. Davut, Altay'a; Doğan ve Nizam'ın "başlarının" kim olduğunu öğrenmesi ve ejderhanın yedi başını birden yok etmesini söyleyerek, Altay'ın hedefini net biçimde çizmiştir.

Türkiye'nin çeşitli birimlerine yine uzaklardan müdahale edilmeye çalışılmaktadır fakat vatanseverler de buna hazırlıklıdır. Sürekli stratejilerin, analizlerin ve planların yapıldığı bir ortam söz konusudur. Bu olaylar sonucunda Altay istediği bilgilere ulaşabilecek mi? Bilgilere ulaşmak isterken başına başka olaylar mı gelecek? Yıldırım Projesi'ne dışarıdan müdahaleler ne kadar etkili olacak? Altay bu kritik virajı dönebilecek mi? Sezai Paşa'nın yerine geçen kim ve onun gelişiyle neler değişecek? Golyat'ın hala neler yapabildiğini gösterecek karşımıza çıkacak sürpriz ne? Altay'ın 5 numara için gerçekleştirmesi gereken özel görev ne? Finalde Altay'ın Mira tarafından gönderildiği, herkesi şaşırtacak cehennem neresi?

YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE!

Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan son bölümünü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/yalniz-kurt/6-bolum/izle

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yalnız Kurt 6. bölüm izle! ATV Yalnız Kurt son bölüm full tek parça izle
TELEVİZYON Yalnız Kurt 6. bölüm izle!
Aziz 16. son bölüm izle! Aziz dizisi son bölüm tek parça izleme linki! Aziz 16. bölümde neler oldu? İşte özeti
TELEVİZYON Aziz 16. son bölüm tek parça izle!
Aziz son bölüm izle! Show TV Aziz 16. bölüm izle full tek parça!
TELEVİZYON Aziz 16. son bölüm izle!
Arka Sokaklar 617. bölüm full izle! Kanal D Arka Sokaklar son bölüm full izle tek parça
TELEVİZYON Arka Sokaklar 617. bölüm full izle!
GARANTİLEDİLER! Survivor birleşme partisi oyunu kim kazandı? 4 Mart Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor birleşme partisi kazananları!
TELEVİZYON Survivor'da birleşmeyi garantilediler...
Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ne? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlandı? Dizideki Atatürk detayı...
TELEVİZYON Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ve oyuncuları
Üç Kuruş 17. Bölüm Fragmanı yayında! Üç Kuruş yeni bölüm tanıtımı
TELEVİZYON Üç Kuruş 17. Bölüm Fragmanı yayında!
Oğlum 5. Bölüm fragmanı yayında! Oğlum dizisi yeni bölüm tanıtımı
TELEVİZYON Oğlum 5. Bölüm fragmanı yayında!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu? AÇIKLANDI! 4 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz’de 15 bin TL’yi kim kazandı?
TELEVİZYON Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın birincisi kim oldu? AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim
TELEVİZYON Gelinim Mutfakta birinci belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.