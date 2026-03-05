Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Seyhan Nehri'nde can pazarı kamerada: Ele ele tutuşup yardım beklediler

Adana'da tarihi Taşköprü civarında nehre balon dizmek için kayıkla açılan iki kişi akıntıya kapıldı. Can pazarının yaşandığı Seyhan Nehri'nde kadın ve erkek el ele tutuşarak yardım bekledi. Sualtı polisi ve itfaiye eri kadın ve erkeği sırtına alarak kurtardı. (İHA)