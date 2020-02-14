AA

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Yalova Belediyesinde yaklaşık 1 haftadan beri medya üzerinden yanlış bir algı politikası yürütüldüğünü belirten Salman, birimden sorumlu başkan yardımcısının tutuklanma sürecine kadar gelen olayla ilgili açıklanma zorunluluğu doğduğunu ifade etti.

"HARCARKEN 1 LİRANIN DAHİ HESABINI YAPTIK"

Adli sürecin devam ettiğine dikkati çeken Salman, "2014 yılından beri kamunun parasına sonuna kadar sahip çıktık, koruduk, kolladık. Harcarken 1 liranın dahi hesabını yaptık. Yalovalı hemşerilerim bunu çok yakından biliyorlar. Medyada başka başka taraflara çekilmek istenen konuların doğru olmadığını da Yalovalılar bizi tanıdığından yakından biliyor. Fakat Yalova Belediyesinde görev yapan insanların zan altında bırakılması beni bu açıklamayı yapmaya zorunlu bırakmıştır." dedi.

22 MİLYON DEĞİL, 1 MİLYON 428 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

Yapılan yolsuzluğun 22 milyon liralık bir rakam olmasının mümkün olmadığını dile getiren Salman, şöyle konuştu:

"2001 yılından beri Yalova Belediyesinde, Mali hizmetler Müdürlüğünde çalışan ve harcama yetkilisi bir personelin Sayıştay'ın uzman denetçilerinin dahi tespit edemeyeceği bir profesyonellikle evrak üzerinde sahtecilik yaparak 2018 yılı Nisan ayından 2020'nin 23 Ocak tarihine kadar bugüne kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği 41 kez, toplamda 1 milyon 428 bin lira Yalova Belediyesini dolandırmıştır. Yalova Belediyesinin parasını hiç etmiştir. Bu konunun siyasi malzeme yapılması, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal edilmesi son derece manidardır. Olayın bu tarafı da vardır, düşündürücü tarafı da vardır. Ama idari tarafı, duygusal tarafı benim için önce gelmektedir."

"KAMUNUN PARASI BİZE EMANETTİR"

Yolsuzluğu tespit edenlerin yine mali işler müdürlüğü personeli olduğunu hatırlatan Salman, bilginin kendisine verildiği anda hemen gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Vefa Salman, idari soruşturmanın belediye içerisinde başlatıldığını, ardından hemen suç duyurusunda ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gelinen nokta itibarıyla Yalova Belediyesi dimdik ayaktadır. Kamunun parası bize emanettir. Partimizin ilkelerinde ilk önce bize öğrettiği budur. Bu şekilde sosyal demokrat ilkelerle devam ettik ve devam edeceğiz. Ben Yalova Belediye Başkanı olarak kamuoyuna bu bilgileri açıklamak zorunda olduğumu ifade etmiştim. Çünkü kamuoyunun birinci ağızdan Yalova Belediye Başkanı'ndan doğruları öğrenmesi gerekiyordu. Doğru, benim iki dudağımın arasından çıkandır. Bazı maksatlı, yandaş medyada yazıldığı, konuşulduğu ve sosyal medyada ne yazık ki abartıldığı gibi değildir. Altını bir kez daha çiziyorum. Bugün itibariyle benim arkadaşlarımın, benim talimatımla ortaya çıkardığı yolsuzluğun miktarı 1 milyon 428 bin liradır ve bu 41 seferdeki işlemde cereyan etmiştir. Bunun böyle bilinmesini istiyor. Kamuoyunu saygı ve sevgiyle selamlıyorum."