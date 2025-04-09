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        Haberler Gündem Yalova'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Yalova'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Altınova ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 01:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 01:54
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        71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki C.Ö'den uzun süre haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, C.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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