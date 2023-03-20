Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

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YALOVA, (DHA)YALOVAİSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi'ne ait Yenikapı seferini yapan feribottan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Feribottaki panik anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay saat 12.30 sıralarında İDO Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta meydana geldi. Saat 11.45'te Yalova'dan yolcularla İstanbul Yenikapı'ya gitmek üzere hareket eden feribotta yolculardan biri, Marmara Denizi'ne atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi. Kaptan feribotu durdururken, görevliler de can simidi atarak denizdeki erkek kişiyi çıkarmaya çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, tekneyle yanına yaklaşarak denizdeki vatandaşı kurtardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez YALOVA/(DHA)

2023-03-20 20:21:07



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