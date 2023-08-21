Kayıp öğretmen, 5 gün sonra bulundu (3)

122 KİŞİLİK EKİP VE 2 DRON İLE ARANDI

Yalova Valiliği, Armutlu ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra bitkin halde yürürken bulunan öğretmen Mehtap Dede ile ilgili açıklama yaptı. Dede'yi arama çalışmalarının 122 kişilik ekip ile yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede'nin kısa bir süre önce tatil için geldiği Armutlu ilçesinden 17 Ağustos'ta evden çıkarak geri dönmemesi üzerine 18.08.2023 tarihinde kayıp ihbarında bulunulmuştur. Yapılan kayıp ihbarı sonrası; AFAD, Jandarma, Polis ve sivil ekiplerden oluşan 13 araç, 2 iz takip köpeği, 122 kişilik bir ekip ve 2 dron ile havadan ve karadan yapılan arama faaliyetleri sonucu kaybolan Mehtap Dede kurtarma ekiplerince saat 16.00' da bulunarak kontrol amaçlı hastanede müşahede altına alınmıştır" denildi. (DHA)

Emre Can KAZMALI/ARMUTLU (Yalova), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Armutlu Emre Can KAZMALI

2023-08-21 17:54:28