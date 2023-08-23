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        Kaybolup, 5'inci günde bulunan Mehtap öğretmen, ormanda yatıp, günlerce aç kalmış

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:41
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        Kaybolup, 5'inci günde bulunan Mehtap öğretmen, ormanda yatıp, günlerce aç kalmış
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        Kazım BULUT/YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Armutlu ilçesinde, perşembe günü kaybolup, 5'inci günde ilçede bitkin halde yürürken bulunan öğretmen Mehtap Dede, tedbir amacıyla kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Dede'nin, boşandığı eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kafasını dinlemek için gittiği ormanlık alanda kaybolduğunu, günlerce yemek yemeyip uyumadığını söylediği öğrenildi.

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede, 1,5 yıl önce eşinden boşandı. 2 kızı ile birlikte yaşayan Dede, kısa süre önce tatil için Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine geldi. 17 Ağustos'ta evden çıkan Dede, bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, polis, AFAD ve sivil ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Son olarak, ilçe merkezinde görüldüğü belirlenen Dede'nin savcılık talimatı ile HTS kayıtları incelendi. Dede'nin, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında telefon sinyalinin kesildiği ve son sinyalin Bayraklıtepe Mevkisi´ndeki ormandan alındığı tespit edildi. Bunun üzerine, AFAD, jandarma, polis ve sivil ekiplerden oluşan 13 araç, 2 iz takip köpeği, 122 kişilik 2 dron ile Bayraklıdepe'de arama çalışmaların yoğunlaştırıldı.

        HALI SAHANIN YANINDA YÜRÜRKEN BULUNDU

        Hayatından endişe edilen Mehtap Dede, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Armutlu ilçe merkezinde, bir halı sahanın yanında güçlükle yürürken bulundu. Bitkin düşen öğretmen, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla kaldırıldığı Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'KENDİSİNE ZARAR VERMESİNDEN ENDİŞE ETTİK'

        Hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Mehtap Dede'nin kardeşi Hasan Basri Dede, son günlerde boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan ablasının sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyledi. DHA Muhabirinin sorularını telefonla yanıtlayan Hasan Basri Dere, "Ablam, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle üzgündü. Morali de bozuktu. Kaybolunca, kendisine zarar vermesinden endişe ettik. Arama çalışmaları sonuçsuz kalınca ümitlerimiz azaldı. Allah'tan korktuğumuz olmadı. Kendisini komşularımız Armutlu´da, yolda bitkin halde yürürken gördü. Güzel haberi duyunca mutlu olduk. Ablamı hemen ambulansla hastaneye götürdük. Burada tedavisinin ardından taburcu edildi. Şu anda Armutlu'daki evimizde istirahat ediyor. Kendisiyle konuştuğumuzda, kafasını dinlemek için ormanlık alana gittiğini söyledi. Ormanlık alanda cep telefonunu kaybettiğini, havanın da kararmasıyla yolu şaşırınca kaybolduğunu bizlere iletti. Ormanda kabus dolu günler ve geceler yaşamış. Yemek yememiş. Yaban hayvanlarında, özellikle domuzlardan saklanarak korunmuş. Panik yaptığı için yolunu şaşırmış. Pazartesi günü ormandan tesadüfen çıkınca kendisine ulaştık. Şu anda durumu iyi. Yaşadığına hala inanamıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Armutlu Kazım BULİUT

        2023-08-23 09:39:53

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