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        Yalova'dan çaldığı 3 milyon TL'lik otomobille Zonguldak'ta yakalandı; hırsızlık kamerada

        YALOVA'da, oto kiralama dükkanından 3 milyon TL değerinde otomobil çalan şüpheli, polis ekiplerince Zonguldak'ta araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 01:40 Güncelleme: 05.01.2024 - 01:45
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        Yalova'dan çaldığı 3 milyon TL'lik otomobille Zonguldak'ta yakalandı; hırsızlık kamerada
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        YALOVA'da, oto kiralama dükkanından 3 milyon TL değerinde otomobil çalan şüpheli, polis ekiplerince Zonguldak'ta araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece 03.00 sıralarında Merkez Fatih Caddesi üzerinde bulunun bir oto kiralama dükkanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; dükkanın etrafında bir süre dolaşan şüpheli, eline aldığı demir parçasıyla iş yerinin cam kapısının kilidini zorlayıp, kırdı. Ardından beden gücüyle ittirdiği kapıyı aralayıp, dükkana giren şüpheli, iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobilin anahtarını aramaya başladı. Anahtarı bulan şüpheli, park halinde bulunan 3 milyon TL değerindeki otomobili çalıştırarak hızla uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahipleri, iş yerinin önüne park ettikleri otomobili göremeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Düzce üzerinden Zonguldak'a geldiği belirlenen şüphelinin bulunduğu otomobili Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) tespit etti. Şüpheli, otomobil ile birlikte Alaplı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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