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        Yalova'da, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

        YALOVA'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 07:31 Güncelleme: 17.08.2024 - 07:35
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        Yalova'da, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
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        YALOVA'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Programda katılımcılar, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bıraktı.

        Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Hasarın izleri yıllar içinde silinse de acısı yüreklerde hep taze kaldı.

        Depremin 25'inci yıl dönümünde Yalova’da, hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Deprem Anıtı'nda stantların gezilmesiyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüşü ile devam etti.

        Felakette ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif’in ardından deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara çorba ve helva ikramı da yapıldı. Anma törenine, Yalova Valisi Hülya Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        'ESKİ BİNALARI BİR AN ÖNCE KENTSEL DÖNÜŞÜMLE YENİLEMEMİZ GEREKİYOR'

        Yalova Valisi Hülya Kaya Yalovalı vatandaşlara kentsel dönüşümle ilgili çağırıda bulunarak, "Depremde kaybettiğimiz yakınlarımızın acısını aynı şekilde bugün birlikte hissettiğimizi görüyoruz. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da sabırlar versin. Bu günlerin bizim açımızdan büyük önemi var. Atacağımız her adımda, yapacağımız her planda deprem gerçeğini unutmadan hayatımızı planlamak durumundayız. Yalova'nın da bir deprem gerçeği var. Dolayısıyla hem Valilik olarak belediye, kamu ve kuruluşları olarak her türlü tedbiri almak ve riski azaltmak zorundayız. Bu sadece kamunun alacağı tedbirler veya yatırımlarıyla da halledilebilecek şeyler değil. Bu riski beraber azaltabiliriz. Yalova'nın gerçeği, bir sıvılaşma zemini var. Riskli bölgelerimiz var. Çok eski bina var. Bu eski bina stokunu bir an önce kentsel dönüşümle yenilememiz gerekiyor. Şunu istemekten artık vazgeçmeliyiz. 'Benim 150 metrekare dairem var, bu daireden 1 metrekare eksilmeyecek, bunun üzerine verilecek' bu işten nasıl karlı çıkarım düşüncesini bir kenara bırakıp sevdiklerimizi deprem olduğunda kaybetmeyeceğimiz riski azaltmış kentler yaratmamız lazım. Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in de bu konuda devam ettirdiği çalışmalar var. Bağlarbaşı Mahallesi'nde güzel çalışmalar var, bunu diğer mahallelerimizde de yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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