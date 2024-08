Yalova'da, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

YALOVA'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Programda katılımcılar, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bıraktı.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Hasarın izleri yıllar içinde silinse de acısı yüreklerde hep taze kaldı.

Depremin 25'inci yıl dönümünde Yalova’da, hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Deprem Anıtı'nda stantların gezilmesiyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüşü ile devam etti.

Yalova Valisi Hülya Kaya Yalovalı vatandaşlara kentsel dönüşümle ilgili çağırıda bulunarak, "Depremde kaybettiğimiz yakınlarımızın acısını aynı şekilde bugün birlikte hissettiğimizi görüyoruz. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da sabırlar versin. Bu günlerin bizim açımızdan büyük önemi var. Atacağımız her adımda, yapacağımız her planda deprem gerçeğini unutmadan hayatımızı planlamak durumundayız. Yalova'nın da bir deprem gerçeği var. Dolayısıyla hem Valilik olarak belediye, kamu ve kuruluşları olarak her türlü tedbiri almak ve riski azaltmak zorundayız. Bu sadece kamunun alacağı tedbirler veya yatırımlarıyla da halledilebilecek şeyler değil. Bu riski beraber azaltabiliriz. Yalova'nın gerçeği, bir sıvılaşma zemini var. Riskli bölgelerimiz var. Çok eski bina var. Bu eski bina stokunu bir an önce kentsel dönüşümle yenilememiz gerekiyor. Şunu istemekten artık vazgeçmeliyiz. 'Benim 150 metrekare dairem var, bu daireden 1 metrekare eksilmeyecek, bunun üzerine verilecek' bu işten nasıl karlı çıkarım düşüncesini bir kenara bırakıp sevdiklerimizi deprem olduğunda kaybetmeyeceğimiz riski azaltmış kentler yaratmamız lazım. Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in de bu konuda devam ettirdiği çalışmalar var. Bağlarbaşı Mahallesi'nde güzel çalışmalar var, bunu diğer mahallelerimizde de yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.