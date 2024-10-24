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        Mantar üreticisi kadın, el ve ayakları arkadan bağlanıp boğularak öldürüldü

        YALOVA'da mantar üretimi yapan Canan Cerit (55), evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:05
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        Mantar üreticisi kadın, el ve ayakları arkadan bağlanıp boğularak öldürüldü
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        YALOVA’da mantar üretimi yapan Canan Cerit (55), evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cerit’i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. Canan Cerit’in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

        Cerit’in yanında çalışan İran uyruklu kişiler tarafından öldürülüp ziynet eşyalarının çalındığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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