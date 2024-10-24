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        Mantar üreticisi kadın, el ve ayakları arkadan bağlanıp boğularak öldürüldü (2)

        1'İKADIN, 3 ŞÜPHELİ KAMERADAYalova'da, evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürülen Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:20
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        Mantar üreticisi kadın, el ve ayakları arkadan bağlanıp boğularak öldürüldü (2)
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        1'İKADIN, 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

        Yalova'da, evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürülen Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü. Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Öte yandan Canan Cerit’in sitenin bahçesinde park halinde olan otomobilinde de parmak izi incelemesi yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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