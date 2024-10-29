Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı dönümü ve Cumhuriyet Bayramı Yalova'da coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı dönümü ve Cumhuriyet Bayramı Yalova'da coşkuyla kutlandı.

        Yalova'da, Vali Hülya Kaya'nın, protokol ile valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Buradaki törene Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Hülya Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu'nun araç üzerinde vatandaşları selamladığı törende, günün önemini belirten konuşmalar yapılıp, şiirler okundu, halk gösterileri yapıldı. Tören, merasim geçişi ile sona erdi.

        VALİ KAYA, KIZ ÇOCUĞUNA ELLERİYLE SU İÇİRDİ

        Kutlamaları izlemek için gelen bir ailenin çocuğu, elinde balon ile gezinirken protokole yaklaştı. Yalova Valisi Hülya Kaya, pet bardağa yönelen kız çocuğuna elleriyle su içirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
        Yalovaspor Basketbol - TOFAŞ: 65-77
        Yalovaspor Basketbol - TOFAŞ: 65-77
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Sevgilisini tüfekle vurup, günlerce evde alıkoydu
        Sevgilisini tüfekle vurup, günlerce evde alıkoydu
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
        Mantar üreticisi kadını, 'kahvaltı' bahanesiyle gelip öldürmüşler
        Mantar üreticisi kadını, 'kahvaltı' bahanesiyle gelip öldürmüşler