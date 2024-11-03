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        El freni çekilmeyen minibüs hareket edip kara yoluna indi; yaşanan panik kamerada

        YALOVA'da, sürücüsünün park edip, el frenini çekmediği minibüs, geriye doğru hareket edip Yalova-Bursa kara yoluna indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:15
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        El freni çekilmeyen minibüs hareket edip kara yoluna indi; yaşanan panik kamerada
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        YALOVA’da, sürücüsünün park edip, el frenini çekmediği minibüs, geriye doğru hareket edip Yalova-Bursa kara yoluna indi. Araç yol kenarında kendiliğinden dururken, o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 24 Ekim’de meydana geldi. Yalova-Bursa kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir ambalaj firmasının önünde park edilen ve el freni çekilmeyen 34 GH 4681 plakalı minibüs, geriye doğru hareket edip kara yoluna inmeye başladı. Bu sırada sokağa giren bir lojistik firmasının kamyon şoförü, minibüsü görüp kornaya basarak çevredekileri uyardı. Şoför, ardından da kamyondan inerek araca doğru koştu. Korna seslerini duyan firma çalışanları, dışarı çıkınca aracın hareket ettiğini gördü. İşçiler de araca doğru koşarken, minibüs kara yolu kenarında kendiliğinden durdu. Yaşanan panik çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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