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        Yalova'da 'yapay zeka' destekli 'Mobil Hız Tespit Cihazı' ile 184 sürücüye 293 bin TL ceza

        YALOVA'da polis tarafından yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ile yapılan denetimlerde, 184 sürücüye toplamda 293 bin 394 TL ceza yazıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:55
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        Yalova'da 'yapay zeka' destekli 'Mobil Hız Tespit Cihazı' ile 184 sürücüye 293 bin TL ceza
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        YALOVA'da polis tarafından yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ile yapılan denetimlerde, 184 sürücüye toplamda 293 bin 394 TL ceza yazıldı.

        Yalova'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, kentin belirli noktalarındaki yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı'nın da kullandığı denetimlerde, 26 Ekim- 1 Kasım arasında hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kural ihlali yapan 184 sürücüye 293 bin 394 TL cezai işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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