Yalova'da 'yapay zeka' destekli 'Mobil Hız Tespit Cihazı' ile 184 sürücüye 293 bin TL ceza
YALOVA'da polis tarafından yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ile yapılan denetimlerde, 184 sürücüye toplamda 293 bin 394 TL ceza yazıldı.
YALOVA'da polis tarafından yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ile yapılan denetimlerde, 184 sürücüye toplamda 293 bin 394 TL ceza yazıldı.
Yalova'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, kentin belirli noktalarındaki yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı'nın da kullandığı denetimlerde, 26 Ekim- 1 Kasım arasında hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kural ihlali yapan 184 sürücüye 293 bin 394 TL cezai işlem uyguladı.
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