Yalova'da 'yapay zeka' destekli 'Mobil Hız Tespit Cihazı' ile 184 sürücüye 293 bin TL ceza YALOVA'da polis tarafından yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ile yapılan denetimlerde, 184 sürücüye toplamda 293 bin 394 TL ceza yazıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:55 facebook

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