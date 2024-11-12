Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da zincirleme kaza: 4 yaralı

        YALOVA'da 4 otomobil ile 1 midibüsün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da zincirleme kaza: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA’da 4 otomobil ile 1 midibüsün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Yalova-İzmit karayolunda meydana geldi. Kavşaktaki köprüde 77 BC 671, 35 PMC 64, 34 LY 1707 ve 34 CYH 344 plakalı otomobiller ile 77 P 4280 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan C.B, M.A, G.M ve F.K. isimli kişiler yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan köprünün Kocaeli istikameti, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş

        Benzer Haberler

        Yalova'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Yalova'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Coğrafi işaret tescilli Yalova kivisinde hasat başladı
        Coğrafi işaret tescilli Yalova kivisinde hasat başladı
        Yalova'daki Yürüyen Köşk, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında z...
        Yalova'daki Yürüyen Köşk, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında z...
        37 yıllık sahaf, gençlere okumayı eski kitaplarla sevdirmeye çalışıyor
        37 yıllık sahaf, gençlere okumayı eski kitaplarla sevdirmeye çalışıyor
        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Organ ve Doku Nakli Farkındalık H...
        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Organ ve Doku Nakli Farkındalık H...