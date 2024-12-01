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        Yalovaspor Basketbol - Beşiktaş Fibabanka: 71-91

        SALON:Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:39 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:45
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        Yalovaspor Basketbol - Beşiktaş Fibabanka: 71-91
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        SALON:Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Özlem Yalman, Murat Ciner, Kerem Yılmaz

        YALOVASPOR BASKETBOL: Jaylen Johnson 15, Travis McConico 16, Grant Sherfield 8, Kadir Bayram 2, Martin Peterka 8, Ahmed İsmael Hill 12, Egemen Güven 6, Martin Krampelj 2, Boran Güler 2

        BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Jonah Mathews 18, Kerem Konan 8, Dustin Sleva 7, Kyle Allman 4, Derek Needham 16, Yiğit Arslan 14, Kelan Martin 12, Berk Uğurlu 4, Conor Morgan 6, Yağız Aksu 2

        1'İNCİ PERİYOT: 18-23

        DEVRE: 36-46

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-65

        Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 71-91 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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