Buse Tosun Çavuşoğlu: 2028 Olimpiyatları'ndan sonra çocuk düşünebilirim

DÜNYA Güreş Birliği tarafından 2024 yılının 'En iyi kadın güreşçisi' seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu (29), Türkiye adına hala kazanılmamış bir olimpiyat altın madalyası olduğunu, bu başarıyı hayal ettiğini, altın madalyayı aldıktan sonra da anne olmak istediğini söyledi. Çavuşoğlu, “Çok ağır spor yapıyoruz. Çocuktan sonra tekrar güreş yapmak gerçekten çok zor. 2028 olimpiyatlarından sonra neden olmasın” dedi.

Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaşıp, müsabakayı tuşla kazanan ve Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi olan, milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılının 'En iyi kadın güreşçisi' seçilip kariyerini taçlandırdı. Yaramaz bir çocuk olduğunu ve 9 yaşında başladığı güreşe, Beden Eğitimi öğretmeni tarafından yönlendirildiğini belirten milli güreşçi, 20 yıllık spor kariyerine Türkiye şampiyonlukları, U23 kategorisinde Avrupa Dünya Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu sığdırdı. Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

‘MUTLUYUM, GURURLUYUM’ Dünya Güreş Birliği tarafından verilen ünvan ile Türkiye adına bir kez daha ilke imza attıklarını söyleyen Çavuşoğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada “Yılın en iyi kadın güreşçisi seçildik. Türkiye adına kazanılmış, kadınlarda bir ilke imza attık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Son yıllarda ülkemize birçok madalya kazandırdım. Hep zirvede tamamladım kariyerimi. 2023 yılında Dünya Şampiyonluğu'na ulaşmıştık. 2024 yılında yine Avrupa Şampiyonu olmuştum. Paris 2024 Olimpiyatları’nda yine ülkeme bronz madalya kazandırdım. Bunun yanı sıra olimpiyat senesini kapatmadan, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının 'En iyi kadın güreşçisi' seçildim. Dünyada birçok başarılı ülke varken, Türkiye'ye bu ünvanın verilmesi, bizim için onur ve gururdur. Mutluyum, gururluyum. Bunun devamını sürdürmek çok önemli. Milli sporcu olarak bunu zirveye taşımak tabii ki en büyük temennim” diye konuştu.

Başarısının gururla karşılanmasının kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ülkemizde geri dönüşü çok güzel oldu. Herkesin paylaşım yapması beni gerçekten çok etkiledi. Hangi işi yapıyorsanız yapın, yani bu ünvan çok kıymetli. Yaptığınız işin en iyisi seçiliyorsunuz” dedi. 'AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Türkiye adına hala kazanılmamış bir olimpiyat altın madalyası olduğunu, bunu başarmayı hayal ettiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Bizim sezon muhtemelen ocak ayında açılacak. Şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Nisan ya da mayıs ayında olması lazım. Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacağız. Sonrasında, yılın yarısından sonra Dünya Şampiyonası olacak. Hazırlıklarımız devam edecek. Sıkı bir çalışmaya gireceğiz. En son ülkeme olimpiyatlarda bronz madalya kazandırmıştım. Yılların emeği, fedakarlığı diyebilirim. Çok uzun bir çalışmadan sonra gelen bronz madalya, sporculuk kariyerimdeki en değerli madalyamdı, diyebilirim. Bundan sonra da tek bir hedefimiz var, Olimpiyat Şampiyonluğu. Milli Takım'daki çalışmamız, kendi kulübümüzdeki çalışmalarımız bu yönde olacak.”

Aynı zamanda Beden Eğitimi öğretmeni de olan milli güreşçi, çocukların hayatına dokunmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Aslında Bakanlığımızın, Yalova'daki İl Müdürlüğümüzün sağladığı avantajlar sayesinde, bunları bir arada yürütebiliyoruz. Çok yoğun bir kamp döneminden geçiyoruz. Yılın 10 ayı kamptayız. Kamp aralarında 3 günlük aramız oluyor. Eve o şekilde gelebiliyoruz. Öğretmenliği de fırsat oldukça, okullara gidip yapıyoruz. Çocuklarımıza dokunmak en önemli şeylerden birisi. Öğrencilerimizle bir arada bulunuyoruz. Şu anda hedefimiz olimpiyatlar olduğu için, öğretmenliğimiz biraz ikinci planda kalıyor diyebilirim” ifadelerini kullandı.