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        Yalovaspor Basketbol - Mersinspor: 93-60

        SALON:Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:16 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:20
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        Yalovaspor Basketbol - Mersinspor: 93-60
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        SALON:Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Musa Çetin

        YALOVASPOR BASKETBOL: Travis McConico 16, Jaylen Johnson 9, Kadir Bayram 6, Martin Krampelj 30, Martin Peterka 2, Egemen Güven 8, David Nichols 17, Boran Güler 5

        MERSİNSPOR: Justin Cobbs 7, Pako Cruz 13, Isaiah Pineiro 11, Kartal Özmızrak 13, Gabriel Olaseni 4, Evaldas Kairys 1, Gerel Simmons 3, Deniz Kılıçlı 2, Canberk Kuş 6

        1'İNCİ PERİYOT: 21-12

        DEVRE: 56-36

        3'ÜNCÜ PERİYOT:61-39

        Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 11'inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Mersinspor'u 93-60 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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