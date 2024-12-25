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        Bakan Şimşek, Yalova'da iş insanları ile bir araya geldi

        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından gerçekleştirilen 'İş Dünyası' programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:30
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        Bakan Şimşek, Yalova'da iş insanları ile bir araya geldi
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        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından gerçekleştirilen 'İş Dünyası' programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen 'İş Dünyası' programı için kente geldi. Bakan Şimşek'i, Ticaret ve Sanayi Odası'na gelişinde, Yalova Valisi Hülya Kaya ile AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü karşıladı. 27 farklı sektör temsilcisini bir araya getiren 'İş Dünyası' programına YTSO Başkanı Cemil Demiryürek, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı. 2 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Bakan Şimşek, kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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