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        Bakıcılık vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları fuhşa zorlamışlar; 2 tutuklama

        YALOVA'da, yaşlılara bakıcılık yapma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:00
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        Bakıcılık vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları fuhşa zorlamışlar; 2 tutuklama
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        YALOVA’da, yaşlılara bakıcılık yapma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı insanlara bakıcılık yapma vaadiyle kandırılan Özbekistan uyruklu kadınların, yurt dışından Türkiye'ye getirilip fuhşa zorlandığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, dün 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. O.B., S.T. ve S.H. isimli kadınlar ile A.Ç., A.Ö. ve N.K. yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 135 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve nakit ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken; A.Ö., S.T. ve S.H., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. O.B. ve A.Ç. ise ‘İnsan ticareti’, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini’ suçlarından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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