Bakıcılık vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları fuhşa zorlamışlar; 2 tutuklama

YALOVA’da, yaşlılara bakıcılık yapma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı insanlara bakıcılık yapma vaadiyle kandırılan Özbekistan uyruklu kadınların, yurt dışından Türkiye'ye getirilip fuhşa zorlandığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, dün 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. O.B., S.T. ve S.H. isimli kadınlar ile A.Ç., A.Ö. ve N.K. yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 135 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve nakit ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken; A.Ö., S.T. ve S.H., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. O.B. ve A.Ç. ise ‘İnsan ticareti’, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini’ suçlarından tutuklandı.