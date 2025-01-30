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        İçme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi; Yalova'da sular kesildi

        YALOVA'daiçme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle il genelinde sular kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:40
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        İçme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi; Yalova'da sular kesildi
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        YALOVA'daiçme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle il genelinde sular kesildi. Kimyasal madde atıldığı iddiasıyla inceleme başlatılırken, sudan numune alındı. Tesisten baraja giden bölümde oluşan köpük, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yalova'da gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi sonrası il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma başlattı.

        'BUGÜN SULARDA KESİLME OLABİLİR'

        Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansırken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" dedi.

        ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARININ TELEFONLARI İNCELENİYOR

        Yalova Valiliği'nden alınan bilgiye göre de gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı sonrası il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgilerinin olabileceği şüphesiyle jandarma karakolunda ifade verdikleri ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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