Blendere sıkıştırdığı parmağı operasyonla kurtarıldı

YALOVA'da Aslı Küçük’ün (30) yemek yapmak için kullanacağı blenderin ucuna sıkışan parmağı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü cerrahi müdahaleyle kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kazım Patıl Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Aslı Küçük, yemek yapmak için kullandığı blenderin ucundaki metal aparat çıkınca, takmak istedi. Makineyi fişte unutan Küçük, yanlışlıkla blenderin çalıştırma tuşuna basınca, sol elinin başparmağı makine ile ucundaki metal aparat arasına sıkıştı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aslı Küçük ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük’ün parmağı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin birlikte yürüttüğü cerrahi müdahale ile kurtarıldı. Küçük'ün parmağına 4 dikiş atılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.