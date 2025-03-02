Kaynak yaparken vinç sepetinden düşen usta öldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi. Tersanede çalışan Serdar Coşan, limana yanaşan yük gemisinin arızalı parçasına vinç sepetinde kaynak yaparken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Coşan, çağırılan ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Serdar Coşan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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