Yalova'da uyuşturucu madde operasyonuna 3 tutuklama

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-21 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 670,07 gram kokain maddesi, 598,20 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe halinde sıvı kimyasal madde, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ö., Y.A. ve R.Y. isimli 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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