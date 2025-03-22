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        Yalova'da uyuşturucu madde operasyonuna 3 tutuklama

        YALOVA'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:50 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:55
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        Yalova'da uyuşturucu madde operasyonuna 3 tutuklama
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        YALOVA'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-21 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 670,07 gram kokain maddesi, 598,20 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe halinde sıvı kimyasal madde, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ö., Y.A. ve R.Y. isimli 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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