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        36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığın yargılandığı dava; 'İddianameye göre ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl'

        YALOVA'da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da (68) yer aldığı 9'u tutuklu 38 sanığın yargılanması ikinci günde de devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:55
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        36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığın yargılandığı dava; 'İddianameye göre ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl'
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        YALOVA’da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da (68) yer aldığı 9'u tutuklu 38 sanığın yargılanması ikinci günde de devam etti. Hakim karşısına çıkan, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan tutuklu Orhan Karaderili, suçlamaları reddederek, "Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer? Hep tesis ve arazi aldım. İddianameye göre, ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl. Yaklaşık 3 yıldır soruşturma yürütülüyor hakkımızda." dedi.

        Yalova'da otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen 9'u tutuklu 38 sanığın yargılanmasına 2'nci günde de devam edildi. 3 gün sürecek olan duruşmada, tutuklu 9 sanığın savunması ikinci günde son bulurken, diğer sanıkların savunmaları sürüyor.

        'BİZ ÖRGÜT DEĞİL TURİZM FİRMASIYIZ'

        Sanıklar üzerine atılı suçlamaları reddederken, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçundan yargılanan, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Orhan Karaderili mahkemede ilk kez savunma yaptı. Karaderili savunmasında, "Meşhur devre mülk, devre tatil dolandırıcısı 36 bin kişiyi milyarlarca lira dolandıran örgüt üyesi olarak anılarak maalesef buradayım. Elimde kelepçelerle buraya gelerek savunma yapacağım, ne acı. Mağdur olarak burada olmam gerekirdi. Biz örgüt değil turizm firmasıyız. 200 milyon doların üzerinde yatırımlar yaptık. Bu duruma düşmekten dolayı utanç duyuyorum" diye konuştu.

        'GENELDE KÖYLERİNDE TATİL YAPAN KİŞİLERE DEVRE TATİL SATTIK'

        Genel olarak köylerinde tatil yapan vatandaşlara devre tatil sattıklarını söyleyen Karaderili, "Biz bu insanlara devre tatil sattık. Biz de pazarlama acentasıyla tanışıp iş yürütelim dedik. Pek uyuşamadık. O dönem Güray Bey de ayrıldı. Pazarlama alanından devam etti. Ben inşaat, yatırım alanında ilerlerken o zamanlar acentamız olan bu işlerle pazarlamayla ilgilendi 30 küsür senelik arkadaşım Yalova'nın başlangıcına kadar. Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer? Hep tesis ve arazi aldım. Buraya gelmemim Yalova'da oluşmuş bir algısı var. İddianameye göre, ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl. Yaklaşık 3 yıldır soruşturma yürütülüyor hakkımızda. Bizlere defalarca soru soruldu. Yalova'da hakkımızda bir algı var. 4- 5 bin davanın oluşması tüketici davası hakkımızda bir algı oluşturdu. 32 bin 400 tane dava olduğu söyleniyor. Bizim hukuk davalarında 6 bin 700 davamız var. Bugüne kadar oluşan dava. Buyurun bugün burada olmamızın sebebi" dedi.

        'MÜŞTERİ BİLGİLERİ ÇALINDI'

        Daha önce şirkette çalışıp işten çıkan personellerin müşteri bilgilerini çalarak dolandırıcılık yaptığını iddia eden Karaderili, "Bir iddianame oluşturulmuş, oluşturulmasının sebebi algı. Bizim masum olduğumuza inanacağınıza eminim, çünkü masumuz. Örgütün nasıl bir silahlı çalışanı olmaz? 30 sene evvel mezun olmuşum. Akabinde hemen örgüt kurmaya geçiyorum. Suç örgütü kurmadım. Ben insanlara ekonomik devre tatil paketi sunmak istedim. 6 ayrı tesisimiz var. Tatil paketi satın alıyorsunuz. Biz hisse veriyoruz. Çünkü geride bir miras bırakabilmesi için. Pandemide en fazla turizm sektörü etkilendi. Bu zamanlarda da hizmet veremedik. 2 sene ekonomik problem yaşadık. Müşteri bilgilerini çalınması durumu oldu. 15-20 personel hakkında şikayetçi olduk. Data hırsızlığı yaparak bazıları ayrı firma kurarak asıl dolandırılan benim. Bunlar dolandırıyor. 2019'dan beri var bu dolandırıcılık. Sürekli müşterilerimiz arandı. Biz insanlarımıza tatil satıyoruz. Ben bu algılardan dolayı buradayım. Ben bugüne kadar kimseyi dolandırmadım. Ben 1 buçuk milyon insana konaklama yaptırmışım. Termal'de açtığımız 232 bin 587 dairede 25 bin aile yapıyor. 25 bin aile yaklaşık 9 yılda devre tatil kullanmış. Yalova'ya sadece 160 milyon dolarlık yatırım yapılmış. Biz çok büyük mağduriyet içindeyiz. Bir dolandırıcı neden 25 milyon dolar banka kredisi kullanır? Rüşvetle de alakam yoktur. Ben örgüt lideri değilim. Bundan büyük utanç duyuyorum tahliye olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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